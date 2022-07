“Linea Verde Estate” visita la costa degli dei

Tv

VIBO VALENTIA Da Tropea a San Floro: il prossimo appuntamento di “Linea Verde Estate”, con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, domenica 3 Luglio, alle 12.20 su Rai 1, sarà un viaggio in Calabria, lungo la costa degli dei. Il rientro delle piccole barche da pesca, lo sbarco del pesce, la manutenzione delle reti: a Tropea, nella Marina del Vescovado, suggestivi scorci del piccolo borgo dei pescatori, luogo di sogni e memorie. Un fortezza sull’acqua: a Briatico, piccolo borgo marinaresco del Vibonese, il fascino della Rocchetta, torre di avvistamento edificata nel decimo secolo, e del murenario di Sant’Irene, antica peschiera romana, sapientemente lavorata dall’uomo e trasformata in un grande vivaio per l’allevamento dei pesci.

Meraviglie della natura: a Tropea, in parasail, sport ricreativo che combina l’adrenalina del paracadutismo con un’escursione in barca, alla scoperta delle bellezze della costa e dei più grandi vulcani del Mediterraneo. L’amata Calabria dell’autore de “Il male oscuro”: a Capo Vaticano, per rivivere i luoghi cari a Giuseppe Berto, con la figlia Antonia, nella casa costruita sul promontorio da cui poteva vedere il mare e, in lontananza, lo Stromboli fumante, scrisse il suo celeberrimo capolavoro della letteratura italiana. Infine a San Floro, dove un gruppo di ragazzi calabresi ha avuto l’ambizioso progetto di tornare e restare definitivamente in Calabria, per dedicarsi all’antica filiera della gelsibachicoltura. E la storia a lieto fine di Stefano, che nel 2016, riesce a recuperare ed avviare il primo “Mulinum” dei contadini nella provincia di Catanzaro.