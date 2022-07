Superbonus, Feneal-Uil: «Cancellarlo sarebbe rischioso per le imprese»

L’avvertimento

REGGIO CALABRIA «Cancellare il Superbonus del 110% sarebbe molto rischioso per le imprese calabresi. Il settore edile a queste latitudini, infatti, rappresenta una delle colonne portanti, se non la colonna portante per l’economia regionale». Così la segreteria generale FenealUil Calabria, Maria Elena Senese, che aggiunge: «Bloccare questo strumento che, in questi ultimi anni, ha creato nuova occupazione, rappresentato una boccata d’ossigeno per il Prodotto interno lordo nazionale e regionale e che, in prospettiva, rappresenta una misura concreta per perseguire l’obiettivo della transizione energetica e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio calabrese, sarebbe una mossa azzardata. Potrebbe rappresentare l’annullamento di quell’azione di ripartenza che il settore edile ha vissuto in termini economici ed occupazionali».

«Per la FenealUil Calabria, così come sostenuto dal segretario nazionale Vito Panzarella – conclude Senese – non si può rinunciare a un provvedimento che consente anche alle fasce sociali meno abbienti di intervenire sugli immobili di proprietà per renderli più sicuri e sostenibili, riducendone i consumi senza anticipare spese troppo onerose per farsene carico in autonomia».