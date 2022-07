Conte-Draghi, oggi il vertice. Tensione sul superbonus

dal nazionale

ROMA È previsto per oggi pomeriggio l’atteso faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il leader M5s, Giuseppe Conte, dopo le fibrillazioni nel governo dei giorni scorsi. Un incontro che, viste le premesse, parte sicuramente in salita.

Ieri si è registrata un’altra giornata di tensioni e accuse reciproche con la maggioranza divisa ancora una volta sul superbonus.

La tensione è alle stelle, con il Movimento che punta i piedi sul dl aiuti. A mettere in discussione il via libera al provvedimento è la parte che riguarda il superbonus, uno dei provvedimenti bandiera dei pentastellati. Le riunioni della maggioranza con il governo si sono tutte chiuse con una fumata nera.

L’aula riprenderà tra poco preceduta da una ultima trattiva per tentare di raggiungere un’intesa in extremis che ricompatti tutto.

Alle 13 il presidente dei pentastellati ha convocato il Consiglio nazionale del Movimento per fare il punto della situazione prima del colloquio con Draghi.

A tirare la corda ci si mette anche la Lega, che oltre ad alzare di nuovo il tiro contro i provvedimenti sulla cannabis e lo ius scholae punta i piedi contro la riforma dei taxi contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza.

Il governo ha fatto sapere, tramite il vice ministro Bellanova «di essere pronto al dialogo senza però stralciare la norma» ma il partito di via Bellerio avvisa: «Questa materia infine è fuori dalle riforme previste dal programma di governo e rischia di diventare un tema altamente divisivo».