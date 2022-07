Il “truffatore di Castrovillari” colpisce ancora, arrestato 31enne

Le indagini

POTENZA Con l’ormai noto metodo della telefonata del nipote che ha bisogno di soldi per non essere arrestato, nel giro di poche ore era riuscito a farsi consegnare, in due circostanze diverse, quasi diecimila euro da due anziane residenti a Melfi e Avigliano (Potenza): un uomo di 31 anni, di origine campane, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. I militari del Comando provinciale di Potenza l’hanno fermato dopo alcune segnalazioni giunte al 112: nell’auto gli hanno trovato circa 2.500 euro in contanti, due anelli d’oro e un coltellino. Poco distante i Carabinieri hanno anche scoperto altro denaro, per circa seimila euro, nascosto tra i rovi, provento – secondo gli investigatori – delle truffe commesse poco prima.

I Carabinieri hanno inoltre scoperto che nei confronti dell’uomo il Tribunale di Castrovillari, in provincia di Cosenza, aveva emesso un ordine di esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere per un’altra truffa, sempre ai danni di un’anziana, per circa diecimila euro.