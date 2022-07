«Ripuliamo le spiagge dai rifiuti. Ma la Regione recepisca le nostre proposte»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’altro Corriere Tv.

Ospite di Ugo Floro in studio Emanuele Gioffrè, referente locale di “Plastic free” protagonista giorni fa di una meritoria attività di pulizia di uno dei lembi di Costa Viola più belli compreso nel comune di Seminara.

«È stato un grande successo di partecipazione che ha prodotto la raccolta di tantissimi rifiuti disseminati sulla spiaggia – ha dichiarato Gioffrè – a conferma della sintonia operativa che si registra da anni tra tante associazioni di volontariato e di promozione territoriale operanti tra Palmi, Bagnara, Seminara e Scilla».

Un esempio dunque di attaccamento ai temi dell’ambiente ma anche di collaborazione tra sodalizi e amministrazioni territoriali che nel comprensorio della costa Viola si ripete spesso.

«Ora però – continua Gioffrè – è necessario che la Regione recepisca le nostre proposte poiché il solo gioco di squadra tra comuni e associazioni non può bastare per mantenere puliti litorali ed entroterra».