Covid, cluster di 15 infetti nel reparto di Medicina dell’ospedale “Compagna” di Corigliano Rossano

emergenza sanitaria

CORIGLIANO ROSSANO Un nuovo cluster del virus Sars-Cov-2 si è sviluppato nell’unità operativa complessa dell’ospedale “Compagna” di Corigliano Rossano. Il primario, Luigi Muraca, nelle prossime ore sarà costretto ad adottare lo stop ai ricoveri a causa del numero di positivi in reparto tra personale medico e pazienti.

Al momento risultano affetti dal virus due medici (altri due si sono appena negativizzati), tre infermieri e due operatori sociosanitari. Tra i pazienti quattro risultano positivi, altri quattro sono sintomatici ed in attesa di tampone.

Dopo il caos che sta mettendo in ginocchio l’ospedale di Rossano , anche il presidio ospedaliero di Corigliano è stato investito dal Covid-19.

Intanto, proprio per arginare la diffusione del virus, ospedali come il Gom di Reggio Calabria hanno deciso di chiudere alle visite esterne. Una misura drastica ma utile – ne sono convinti i dirigenti medici dei reparti – per tentare di contenere l’infezione.

Anche a Corigliano, proprio a causa della situazione, qualche primario sembrerebbe propenso alla “chiusura” dell’ospedale ai visitatori esterni. (lu.la.)