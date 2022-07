Rende, crolla tetto della scuola media: consigliere Talarico presenta interrogazione

Edilizia scolastica

RENDE Un’interrogazione a risposta urgente è stata presentata da Mimmo Talarico, capogruppo di “attivaRende” all’indirizzo del sindaco Marcello Manna, a seguito del crollo del tetto della scuola media di Saporito.

«Nei giorni scorsi – riferisce Talarico – l’edificio scolastico di contrada Linze è stato interessato dal crollo di una parte del tetto con evidenti danni materiali al resto della struttura». Talarico sottolinea che «il crollo, solo grazie all’assenza di scolari e insegnanti, non ha causato danni anche gravi alle persone» e che «l’edificio in questione, in previsione del prossimo anno scolastico, è destinato a ospitare centinaia di ragazzi». «La notizia, sì pure cautamente diffusa dai media locali – sottolinea il capogruppo –, non ha provocato nessun intervento informativo e/o chiarificatore da parte del Sindaco e della giunta all’opinione pubblica».

In ragione di ciò, Talarico chiede al sindaco di sapere: «Se l’edificio di contrada Linze è stato sottoposto negli ultimi anni a interventi strutturali e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza degli alunni e del personale docente e non docente»; se il primo cittadino «ha attivato le procedure previste dalla legge per appurare eventuali responsabilità degli uffici competenti»; e infine «se non ritiene doveroso informare l’opinione pubblica, in particolare le famiglie delle scolaresche, il consiglio comunale e le Autorità scolastiche circa l’evento in questione».