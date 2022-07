Tutto pronto per l’edizione 2022 della Start cup Calabria: domani la presentazione

Premio per l’innovazione

CATANZARO In partenza la XIV edizione della Start cup Calabria (Scc), la business plan competition accademica promossa da Università della Calabria, Università Magna Græcia, Università Mediterranea, FinCalabra e Regione Calabria.

«L’obiettivo dell’iniziativa – spiega una nota – è quello di valorizzare il lavoro in team di studenti, laureati, ricercatori e docenti dei tre atenei nei settori tradizionalmente legati al Pni: Clean tech & Energy, Industrial, ICT, Life Science/Med Tech».

La competizione sarà presentata con un’apposita conferenza di lancio che si terrà martedì 12 luglio, alle ore 11.30, presso la Cittadella regionale, nella Sala turchese, alla quale interverranno le rappresentanze istituzionali dei tre atenei, di FinCalabra e della Regione Calabria.

Durante l’evento saranno fornite tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sarà presentato il percorso che, come sempre, si articola nelle fasi di: scouting di idee innovative promosse da studenti, laureati, ricercatori e docenti calabresi; attività di formazione; pitch session finale.

Le iscrizioni alla fase di scouting saranno aperte, dal 12 luglio al 30 settembre, sulla piattaforma www.startcupcalabria.it, dove saranno disponibili tutte le informazioni riguardanti le diverse fasi e gli aspetti della Scc. Le idee selezionate accederanno alla fase di formazione e le finaliste affronteranno la competizione finale che decreterà i tre progetti vincitori, i quali accederanno al Pni (Premio nazionale per l’innovazione).