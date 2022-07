Droga in un circolo ricreativo di Vibo, denunciato un cliente

I controlli

VIBO VALENTIA Proseguono i controlli della Polizia di Stato per contrastare la criminalità diffusa e il consumo di sostanze stupefacenti nella provincia vibonese. I poliziotti della Squadra Mobile, nel corso di un controllo agli avventori di un circolo ricreativo del centro cittadino vibonese, hanno individuato e segnalato alla Prefettura un uomo che deteneva diverse dosi di marijuana, già confezionate.

Nella zona di Tropea, invece, i poliziotti del posto di Polizia e della Squadra mobile hanno sottoposto a controllo un autocarro con a bordo due persone, poiché il conducente, alla vista della Polizia, ha tentato di cambiare il senso di marcia con una manovra repentina.

L’azione non gli è riuscita in quanto il veicolo è stato prontamente bloccato e ben presto i Poliziotti hanno accertato che il mezzo era stato rubato nei mesi scorsi in provincia di Cosenza.

Pertanto, i due soggetti sono stati denunciati per il reato di ricettazione alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal procuratore capo Camillo Falvo e il mezzo sottoposto a sequestro, anche per il compimento di ulteriori accertamenti.