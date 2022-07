Ombrelloni e sdraio illegali sulla spiaggia di Ricadi, sequestri e sanzioni

I controlli

RICADI Nel corso della settimana il personale della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, in attività di controllo lungo la costa degli Dei, ha accertato numerose attrezzature balneari posizionate sulla spiaggia in maniera illegittima; proprio in località Tono nel Comune di Ricadi sono stati rimossi 14 ombrelloni e 28 sdraio, arbitrariamente posizionati, consentendo di restituire alla libera fruizione la spiaggia abusivamente di spiaggia.

Nel corso di tali attività di verifica, sono state altresì comminate molteplici sanzioni, per un valore di oltre 7000 euro, per inosservanza delle disposizioni contenute nella Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina n°16/2021 (consultabile alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale); tale provvedimento disciplina la balneazione e le attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Vibo Valentia (che comprende i comuni tra Amantea e Nicotera Marina).

L’attività della Guardia Costiera di Vibo Valentia si inserisce nella cornice più ampia dell’operazione nazionale “Mare Sicuro”, organizzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e coordinata a livello regionale dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria, ed è finalizzata a garantire una stagione tranquilla a bagnanti e diportisti, nonché a prevenire e, quando necessario, a reprimere le condotte illecite ai danni del pubblico demanio marittimo, dell’ecosistema marino e delle risorse ittiche, anche attraverso un costante monitoraggio dei corpi idrici e delle fonti potenzialmente inquinanti.