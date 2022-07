Reggina, l’esordio di Inzaghi: «Cercavo un club dove lavorare sereno e qui l’ho trovato» – FOTO

Serie B

REGGIO CALABRIA «Avevo deciso di prendermi un attimo di serenità perché era stato un anno difficile per me. Se questa società non avesse fatto tutto quello che ha fatto, oggi non sarei qui». Lo ha detto Pippo Inzaghi, neo allenatore della Reggina, nel corso della conferenza stampa di presentazione allo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. «Fino a due anni fa – ha evidenziato – andavo a piedi ovunque. Poi ho capito che così prendi mazzate, anche a livello umano, che non meriti», ha aggiunto. «Quando faccio l’allenatore – ha spiegato – so che potrò essere esonerato, mandato via, ma penso che noi allenatori meritiamo di essere rispettati. Volevo cercare una proprietà che mi desse l’opportunità di farmi lavorare serenamente insieme al mio staff, di farmi tornare la grande passione che ho e di farmi andare al campo ad allenare i miei ragazzi e non pensare ad altro. Questa proprietà ha fatto tutto questo».