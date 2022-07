Governo, “Italia viva” Calabria: «Impegnati a raccogliere 100mila firme per Draghi»

La crisi

«È stata un’assemblea nazionale molto partecipata che ha visto gli interventi dei componenti del nostro coordinamento regionale Gianmarco Oliveri, Pino Varacalli, Caterina Urso e Nunzia Paese e che si conclude con un impegno: nelle prossime ore continueremo a lavorare senza sosta per far sì che Mario Draghi possa restare a Palazzo Chigi e continuare il suo importante lavoro che ha portato l’Italia a essere Paese leader in Europa». Così in un nota Italia Viva Calabria. «Per questo – spiega la nota – invitiamo tutti a firmare la petizione lanciata ieri dal nostro leader Matteo Renzi e a diffonderla il più possibile. ItaliaViva Calabria è in prima linea per il bene dell’Italia».