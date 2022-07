Formula Sae, terzo posto per l’auto costruita dagli studenti dell’Unical – VIDEO

la gara

VARANO DE’ MELEGARI Competizione in pista e fuori, per l’edizione 2022 di Formula Sae che si è conclusa ieri sul circuito di Varano De Melegari. Nelle classifiche finali delle Università coinvolte, FS Team Tallin ha primeggiato nella classe delle vetture elettriche e di quelle driverless, ovvero senza pilota. La squadra Rennstall Esslingen si è invece aggiudicata il primo posto nella competizione dedicata alle vetture a combustione termica. Gli studenti italiani del Firenze Race Team hanno invece trionfato nella Classe 3. Soddisfazione tutta italiana anche Nella Classe Driverless, dove le squadre dell’Università Federico II di Napoli e del Politecnico di Torino si sono piazzate rispettivamente al secondo e al terzo posto. L’Università della Calabria ha ottenuto il terzo posto nella Classe delle vetture a combustione interna. I team italiani che hanno ottenuto il primo posto nei vari eventi statici sono Squadra Corse Polito Driverless del Politecnico di Torino, E-Team Squadra Corse Driverless dell’Università di Pisa e Race UP Combustion dell’Università degli Studi di Padova. Ieri si è svolta in pista anche a prova di Endurance, che mira a valutare le performance complessive delle singole vetture in gara e rappresenta uno degli eventi principali della competizione.

La competizione

La gara si svolge lungo un tracciato totale di circa 22 km e ai componenti del team non è permesso intervenire sul veicolo durante lo svolgimento della prova, mentre è previsto un cambio di pilota a metà prova. L’ordine con cui i singoli team scendono in pista viene stilato in base ai risultati della prova di Autocross, lasciando per ultimi i team più veloci. Il tempo complessivo dell’endurance è dato dalla somma dei tempi di ciascun pilota, cui vanno a sommarsi le eventuali penalità, comparato con quello del team più rapido in pista. La prova di Endurance ha coinvolto lo stesso numero di vetture elettriche e combustion (16 e 16, per un totale di 32 vetture in pista). A sorpresa, nonostante le temperature proibitive, non si sono verificati ritiri o particolari difficoltà, a riprova del buon livello dei team. Durante la cerimonia di premiazione, andata in scena ieri sera, sono stati assegnati anche i premi relativi agli eventi statici: Cost Event, Business Presentation Event e Design Event.

Il rettore Leone: «Risultato eccezionale»

«L’auto da corsa “Anemos”, costruita all’Unical, – commenta il rettore Nicola Leone – arriva sul podio della Formula SAE Italy 2022, conquistando il terzo posto! Il team dell’Università della Calabria è il primo tra gli atenei italiani. La competizione vede gli studenti di ingegneria progettare e costruire da zero una vettura da corsa, che concorre in gare di velocità e abilità. Il risultato è davvero eccezionale. Complimenti a tutto il team di Unical Reparto Corse!»