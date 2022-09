Serie C, poker di vittorie per il Crotone

calcio

CROTONE Vuole la promozione immediata il Crotone. La squadra di Franco Lerda ottiene la vittoria contro il Monterosi (1-0). Nella quarta giornata del campionato di Serie C, non si fermano i pitagorici che ottengono un altro successo per volare a 12 punti, a punteggio pieno. Ci pensa ancora Cosimo Chiricò a decidere le sorti della sfida col Monterosi, come accaduto contro il Pescara.

CROTONE-MONTEROSI 1-0

CROTONE (4-3-3): Branduani 6; Calapai 6.5, Bove 6.5 (1′ st Papini 6.5), Cuomo 6.5, Giron 6.5; Awua 6.5, Petriccione 7, Tribuzzi 6.5 (23′ st Vitale 6); Chiricò 7 (33′ st Pannitteri 6), Gomez 6.5 (33′ st Tumminello 6), Kargbo 6.5 (20′ st Panico 6). In panchina: Dini, Gattuso, Golemic, Giannotti, Bernardotto, Mogos, Rojas, Crialese, Filosa. Allenatore: Lerda 6.5.

MONTEROSI (4-2-3-1): Alia 6; Piroli 5.5 (34′ st Tartaglia 5.5), Mbende 6, Borri 6, Cancellieri 6; Parlati 5.5, Lipani 5.5 (34′ st Gasperi 6); Verde 5.5 (20′ st Di Renzo 6), Carlini 5.5, Santarpia 5.5 (41′ st Tolomello sv); Di Francesco 5.5 (20′ st Liga 5.5). In panchina: Moretti, Basile, Burgio, Giordani, D’Antonio, Tolomello, Cirone. Allenatore: Menichini 5.5.

ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 5. RETI: 41′ pt Chiricò.

NOTE: giornata ventosa, terreno in buone condizioni, spettatori 4.320. Ammoniti: Verde, Cancellieri, Petriccione, Tartaglia, Awua. Angoli: 8-2. Recupero: 1′; 4′.