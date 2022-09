Università, appello di Sposato: «Non serve dividersi»

L’invito

CATANZARO «L’Università pubblica, qualunque essa sia ed ovunque si trovi è un patrimonio del Paese, non solo di un territorio». Lo scrive sui social il segretario generale della Cgil regionale Angelo Sposato che aggiunge: «In Calabria serve rafforzare tutto il sistema universitario, creare un raccordo di sistema tra le università».

«Il consiglio regionale della Calabria – scrive Sposato – così come già in essere in altre regioni ha il dovere di legiferare e dotarsi di una legge regionale di diritto allo studio e per il sistema universitario e l’alta formazione».

«Non serve dividersi su un terreno che dovrebbe aprire praterie – afferma facendo riferimento alle polemica dell’istituzione della Facoltà di Medicina all’Unical -. In primo luogo dovrebbero riconoscerlo i Magnifici Rettori che sono tali perché rari».