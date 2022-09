Covid in Calabria, sono 570 i nuovi casi. Una vittima e tasso di positività al 16,30% – GRAFICO

il monitoraggio

CATANZARO Sono 570 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 16,30% (ieri era al 15,82%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra un decesso e 1.1011 guariti. In Calabria sono ad oggi 38.190 i positivi. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-2, in totale sono 118), e i ricoveri in terapia intensiva (-1, in totale sono 5).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3756390 (+3.496).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 552374 (+570) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2456 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91685 (91305 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30782 (54 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30727 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126520 (125224 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 388 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 378 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54849 (54588 guariti, 261 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1782 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1765 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188382 (187526 guariti, 856 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 604 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 590 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48020 (47834 guariti, 186 deceduti).