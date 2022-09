Alluvione nella Marche, ritrovato il corpicino di Mattia

La tragedia

ANCONA È stato ritrovato in un terreno nel Comune di Trecastelli, in provincia di Ancona, dopo 8 giorni di ricerche, il corpo di Mattia Luconi.

Si tratta del bambino di 8 anni disperso dopo l’alluvione nelle Marche. Per l’ufficialità, si attende l’esame del Dna. Il corpo è stato rinvenuto a circa 15 chilometri di distanza dal punto in cui è stato trascinato via dalla piena del fiume che lo ha colto mentre si trovava in macchina con la madre.

Il ritrovamento

Il piccolo è stato trovato dai carabinieri, su segnalazione di un cittadino, e riconosciuto grazie alla maglietta che aveva indosso. I resti sono in avanzato stato di decomposizione: per questo per l’identificazione saranno necessari autopsia ed esame del Dna, che la Procura avrebbe già disposto.

La reazione dei genitori: «Speranze finite»

«So che trovarlo in vita è impossibile ma almeno voglio una tomba su cui piangere». Così la mamma di Mattia, Silvia Mereu, si era rivolta ai cronisti nel punto in cui si erano concentrare le ricerche del figlio negli stessi attimi in cui in un’altra zona veniva ritrovato il corpo del piccolo. La donna era arrivata nel punto dove i soccorritori stavano cercando il bambino proprio per chiedere che le ricerche non si interrompessero.

«Ormai le speranze sono finite». Ha detto all’Ansa Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia. Né il padre né la madre andranno nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ha aggiunto.