il dato

CATANZARO Il collegio uninominale Corigliano Rossano al Senato sarebbe conteso, mentre il secondo collegio uninominale Reggio Calabria sarebbe già del centrodestra. E’ la proiezione effettuata da You Trend e basata sull’instant poll realizzato per Sky Tg 24. Per quanto attiene, la Camera – sempre secondo la proiezione di You Trend – i collegi contesi sarebbero due, tutti nel nord Calabria: Corigliano Rossano e Cosenza.

La proiezione You Trend