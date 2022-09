Bruno Bossio: «Abbiamo perso, ora occorre azzerare le correnti»

Politiche 2022

COSENZA «Grazie al voto delle calabresi e dei calabresi che hanno scelto il Partito democratico ritornerò a rappresentare i cittadini della mia regione a Roma. Dobbiamo dirlo chiaramente: abbiamo perso. Non è questo il momento per affrontare gli errori o discutere sulla necessità della rifondazione del Partito Democratico, ma sono convinta di due cose: bisogna ricostruire una comunità vera, senza correnti, e affermare una netta identità riformista, progressista e di sinistra». Così su Facebook Enza Bruno Bossio, parlamentare e candidata del Pd nel collegio plurinominale della Camera in Calabria. «Come Pd – aggiunge – abbiamo riconfermato le percentuali delle precedenti politiche. Poteva andare ancora peggio se non avessimo celebrato i congressi provinciali e regionali in primavera: avere dirigenti eletti dagli iscritti ha permesso di tenere unita la comunità calabrese. Ora spero che i vincitori non perdano tempo in litigi, balletti e sceneggiate: gli italiani hanno bisogno di risposte, subito, prima che arrivi il freddo».

«I risultati elettorali – sottolinea bruno Bossio – ci hanno consegnato un Parlamento con una maggioranza netta utile a formare un governo finalmente stabile: non hanno più scuse. Noi onoreremo il ruolo che gli italiani ci hanno assegnato: faremo un’opposizione vigile, mai pretestuosa e volta a tutelare gli interessi ultimi».