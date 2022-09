Falconara Albanese, si ribalta un trattore: muore 42enne

l’incidente

FALCONARA ALBANESE Un 42enne, F. L., originario di Fiumefreddo Bruzio è morto a seguito del ribaltamento di un trattore. L’uomo si trovava alla guida del mezzo in un campo, che si è capovolto per motivi al vaglio delle forze dell’ordine. Il tragico evento è avvenuto nella vicina Falconara Albanese. Sul posto, per prestare i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 dell’Ospedale di Paola, assieme ai vigili del fuoco e ai Carabinieri della compagnia di Paola, che hanno avviato i rilievi del caso. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo sarebbe rimasto sotto mezzo per diverso tempo.