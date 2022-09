Camera di Commercio, a Cosenza i webinar per imprenditori

L’iniziativa

COSENZA Inizia il prossimo 3 ottobre la serie di webinar online dedicata ad imprese ed aspiranti imprenditori, promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza, dalla Fondazione Carical e dall’Istituto studi e ricerche sociali Ermanno Gorrieri. Lo riferisce una nota dell’ente camerale cosentino. «Il ciclo di webinar si inserisce – è detto nella nota – tra le iniziative del Progetto A.Mi.Co per la diffusione, presso aspiranti imprenditori e nuove imprese, di azioni di microcredito finalizzate all’assistenza tecnica e finanziaria per l’accesso al credito assistito dal Fondo per le Garanzie per le PMI. Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito camerale. I seminari, interamente online e in fase di accreditamento presso gli Ordini Provinciali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati, dei Notai e dei Consulenti del Lavoro, sono organizzati in partnership con Innexta, società del sistema camerale che supporta su tutto il territorio nazionale le imprese per l’accesso al credito, alla finanza complementare e al FinTech. Il primo webinar previsto proprio il 3 ottobre e’ dedicato a un tema dirimente per le micro e piccole imprese: la prevenzione della crisi d’impresa attraverso gli strumenti di accesso al credito agevolato».

«Gli strumenti che verranno presentati nel corso dell’iniziativa – riporta ancora la nota – sono già a disposizione delle aziende e delle startup interessate e sono tre: la suite finanziaria del sistema camerale per la misurazione del benessere finanziario, il Fondo di Garanzia per le Pmi, che affianca con la garanzia pubblica imprese e professionisti per l’accesso al credito, e il Progetto A.Mi.CO, iniziativa ormai consolidata che attraverso apposito bando mira a concedere contributi per l’assistenza tecnica a supporto delle Mpmi e delle startup territoriali. E se l’incontro nasce con un taglio divulgativo, l’articolazione del panel dei relatori restituisce la rilevanza di un argomento, l’accesso al credito, sempre più centrale per la salute finanziaria delle imprese. Sono coinvolte nell’iniziativa, infatti, sia voci istituzionali, tra cui il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, e il presidente della Fondazione Carical, Luigi Morrone, sia esperti di settore, tra cui Erminia Giorno, segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Katia Stancato, presidente dell’Istituto Ermanno Gorrieri, Francesco Bianco, della Business Unit Strumenti di Garanzia di Mediocredito Centrale e Jacopo Chiari, Innexta. I successivi appuntamenti, con lo scopo di offrire alle micro e piccole imprese la conoscenza globale degli strumenti a immediata disposizione delle aziende, saranno organizzati nell’arco dei prossimi due mesi. A fine dicembre, poi, terminerà anche la seconda edizione di Progetto A.Mi.CO il cui sportello è oggi attivo e aperto ogni martedì e giovedì mattina presso la sede della camera di Commercio di Cosenza».