Meteo, arriva “l’ottobrata”. Una settimana di sole e temperature elevate

le previsioni

CATANZARO Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, conferma che anche in Italia l’anticiclone regalerà, per gran parte della settimana, l’ottobrata calda e soleggiata prevista da giorni: le temperature saranno oltre la media soprattutto al centro-nord; a tratti sul settore meridionale, in particolare lungo il versante adriatico, ci saranno timide rinfrescate dai Balcani. Nel complesso comunque vivremo un’ottobrata con tanto sole e valori prossimi o localmente superiori ai 30 gradi, come già avvenuto anche in Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Da segnalare ovviamente le magliette a maniche corte anche a Roma con valori massimi localmente prossimi ai 27-28 gradi.

L’ottobrata

Il termine ottobrata deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia; per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di giovedì e domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta, detta per l’appunto ottobrata, con carri adornati di campanacci su cui sedevano le ragazze, con in testa la più bella del gruppo. Ma non in tutta Italia sarà sempre sereno e soleggiato: al nord-est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana, sulle Isole maggiori non sono esclusi locali addensamenti nuvolosi. Dalla prossima settimana potrebbe tornare il maltempo diffuso.