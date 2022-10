Pistola per difesa personale, il Tar Calabria annulla la revoca

il caso

CATANZARO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da M.B. rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, contro la Prefettura di Cosenza, Ministero dell’Interno, per l’annullamento del provvedimento con il quale veniva respinta l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

I fatti

Secondo il Tribunale amministrativo regionale, il ricorso merita accoglimento. «Coglie nel segno, assumendo rilevanza dirimente ai fini del decidere, la doglianza con cui parte ricorrente lamenta l’insufficienza e l’incongruità dell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato. Il giudizio di non affidabilità formulato sul conto del ricorrente, posto alla base dell’impugnato diniego di rinnovo, è motivato in forza del richiamo ai provvedimenti adottati dalla Questura di Cosenza, di revoca del porto di fucile per uso caccia (nel febbraio 2019) e di diniego di rinnovo del porto di fucile per uso tiro a volo (novembre 2018), valutati dall’Autorità prefettizia “incompatibili” con il richiesto rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale». Secondo i giudici: «Il riscontrato deficit motivazionale dell’impugnato diniego di rinnovo della licenza di polizia richiesto dal ricorrente ne determina l’illegittimità, con conseguente annullamento». (f.b.)