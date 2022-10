Narcotraffico, arrestato un funzionario dell’Agenzia delle Dogane

l’operazione

REGGIO CALABRIA C’è anche un funzionario dell’Agenzia delle dogane tra le 36 persone arrestate dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’operazione che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione di trafficanti internazionali di droga che aveva la base logistica nel porto di Gioia Tauro. Il funzionario coinvolto nell’operazione, di cui al momento non è stata resa nota l’identità, era in servizio nell’ufficio istituito dall’Agenzia nel porto di Gioia Tauro che in passato ha collaborato innumerevoli volte con la Guardia di finanza in occasione dei tanti sequestri di sostanza stupefacente effettuati nel porto di Gioia Tauro. Per 34 delle 36 persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre a due è stato concesso il beneficio degli arresti domiciliari.