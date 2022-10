Trasversale delle Serre verso lo “sbocco” dei cantieri. Al via il bando da oltre 12 milioni

Infrastrutture

VIBO VALENTIA Si sblocca lo stallo che in Calabria determina da anni il fermo dei lavori sulla “Trasversale delle Serre”, arteria che si propone di congiungere i mari Jonio e Tirreno passando attraverso i monti del vibonese dalla costa catanzarese.

L’Anas, società del gruppo FS italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il bando di gara relativo al lotto “cimitero di Vazzano” che consente di affidare i lavori di valenza comunitaria, dopo l’aggiornamento economico del progetto per il caro materiali ed il reperimento delle risorse finanziaria aggiuntive.

L’investimento complessivo ammonta a 12,7 milioni di euro e prevede un nuovo tratto di circa un chilometro con la realizzazione di una galleria artificiale, i rami di svincolo per e da Vazzano, in provincia di Vibo Valentia, e opere minori.