Loizzo: «La Calabria dovrà essere presente nei temi del nuovo Governo»

il monito

COSENZA «La Calabria dovrà essere presente nei temi del nuovo governo, con prospettive certe di intervento su tutte le criticità della regione». Lo afferma Simona Loizzo, deputata della Lega. «Riponiamo fiducia nell’esecutivo Meloni che nascerà a giorni – dice Loizzo – per tutto quanto riguarda la nostra regione, dalla sanità al Pnrr, dalle infrastrutture necessarie agli investimenti complessivi da realizzare».

«È una legislatura importante – continua Loizzo – nel corso della quale ci attendiamo risultati considerevoli per la nostra regione. Sono certa che tutta la deputazione calabrese, a prescindere dalle collocazioni, saprà collaborare per arrivare al risultato di consentire alla Calabria un’inversione di rotta significativa».

«Come Lega saremo impegnati per rafforzare il rapporto tra Governo e Regione – conclude Simona Loizzo – consapevoli che si debbano raggiungere gli obiettivi prefissati nei vari settori amministrativi».