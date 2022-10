Prima seduta in Senato, Irto nell’Ufficio di Presidenza temporaneo

l’insediamento

ROMA Giovedì 13 ottobre alle 10.30 si svolgerà la prima seduta del Senato sotto la guida della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e testimone della Shoah.

Spetta, infatti, al senatore più anziano condurre le operazioni che rappresentano il primo atto formale della XIX legislatura, con la costituzione dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta provvisori e l’elezione del nuovo Presidente.

Accanto alla Segre, nell’ufficio di Presidenza provvisorio siederà anche Nicola Irto, unico senatore calabrese eletto in quota Pd.

Secondo il regolamento di palazzo Madama, infatti, sono i senatori più giovani, con il compito di segretari d’Aula, a coadiuvare le operazioni che porteranno alla verifica dei poteri, proclamazione dei senatori subentranti e, infine, all’elezione del nuovo Presidente.

Accanto a Nicola Irto, prenderanno posto anche Francesca Tubetti e Guido Quintino Liris (FdI), Anna Bilotti e Luca Pirondini (M5s) e Alejandro Borghese (Maie).

Per l’elezione del Presidente si procederà con voto a scrutinio segreto. Per le prime due votazioni servirà la maggioranza assoluta dei voti, poi basterà un quorum ridotto.