Ludopatia, l’80% dei pazienti del Serd di Cosenza ha un’età compresa tra i 20 e i 49 anni

il report

COSENZA Si terrà martedì 18 Ottobre a Cosenza, un convegno dedicato alla ludopatia. Tra i 101 pazienti affetti da gioco d’azzardo patologico seguiti dal Serd di Cosenza, l’80% appartiene alla fascia di età compresa tra i 20 e i 49 anni. Lo si apprende dai dati in possesso del dottore Roberto Calabria, direttore del Serd del capoluogo, alla vigilia del convegno che si svolgerà presso il chiostro di San Domenico a Cosenza, organizzato dalla comunità di recupero Regina Pacis. Le dipendenze riguardano, quasi in maniera omogenea, tutti i giochi disponibili, con prevalenza per quelli online e per le slot machine. Il convegno, patrocinato dal comune di Cosenza, vedrà confrontarsi esperti e operatori del settore su uno dei problemi più importanti che riguardano le comunità. Ovviamente i dati del Serd, nonostante il grande lavoro compiuto dagli operatori, è parziale e non copre le misure di un fenomeno in continua espansione, che ha conseguenze spesso devastanti per le famiglie.