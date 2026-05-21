“Road to Pride” a Catanzaro, Sinistra Italiana aderisce all’assemblea pubblica

la riflessione

CATANZARO «Siamo, da sempre, fortemente convinti che la battaglia per i diritti individuali, della persona e con essa i valori che interamente esprime il suo essere, appartiene ad un senso pieno di Civiltà, di Democrazia di un Popolo, di uno Stato. Questo non dovrebbe determinare separatismi, o peggio ancora fattori di identità ideologica. Purtroppo, il modello di società che si è andato sviluppando, ha fatto della solitudine di ciascuno lo scudo più autentico per affermare una società della paura e della discriminazione verso tutto ciò che non è “normato” dalle convenzioni perbenistiche, che da sempre sottacciono ipocrisie di fondo proprio, molto spesso, nei gangli del potere. L’avvento in Italia, di una destra retrograda, odiosa, aggressiva verso tutto ciò’ che mette in discussione “l’ordine costituito” ha fatto sì che una battaglia di civiltà fosse trasformata in una minaccia… per le famiglie. Noi questa sfida di ribaltare questo paradigma non solo la raccogliamo, ma la rilanciamo. Siamo convinti che in questa fase della storia, caratterizzata da odio, sopraffazione, potere indiscriminato sulla vita delle persone, il privato di ciascuno subisce un attacco senza precedenti; e nel fare questo viene colpita con acrimonia la sfera più’ bella, e più intima, più vera e più espressiva di ciascuna e ciascuno di noi: la Sessualità. In questo momento si stanno giocando partite pericolose, quale quella della frantumazione delle sfere delle persone fra pubblico e privato. Se questo progetto non troverà una risposta diretta, unitaria, da parte di ciascuno, con il suo protagonismo, questo progetto passerà sulla testa di tutti!!!!! L’attacco alla sessualità al suo manifestarsi, viversi, nella piena consapevolezza che sia una componente fondamentale di ciascuno, deriva dal fatto che essa è stata sempre presentata come un problema, intimo, al quale assegnare i luoghi delle paure, delle fobie, delle angosce, negando l’espressione suprema della tenerezza e della delizia. Tutti ciò è fatto vivere in uno stato di cose, in un Paese la secolare sessuofobia repressiva pretende ancora di dettare le leggi antiumane in nome di fasi principi e pseudo doveri, figli di retaggio antistorico, manicheo medioevale. Per tutto quanto questo quadro ci consegna, allora, assume una grande rilevanza politica e sociale questa manifestazione, che nel suo esprimersi, dispiegarsi di storie e percorsi diversi, afferma la portata innovatrice e di sollecitazione ad una crescita civile delle coscienze e dello Stato. Allora vale la pena affermare con forza la democrazia è anche: Libere Persone in Libero Stato! In considerazione di tutto ciò, il Coordinamento Provinciale di Catanzaro aderisce all’assemblea pubblica “Road to Pride” in programma nella città capoluogo». Così Francesco Tallarico, coordinatore provinciale di Sinistra Italia Catanzaro.

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