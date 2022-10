Due anni fa la scomparsa di Jole Santelli. Tra ricordi e una proposta di legge in memoria

il ricordo

REGGIO CALABRIA «La morte di Jole Santelli, è una ferita ancora aperta. Il suo ricordo costantemente presente nel cuore di chi l’ha conosciuta e le voleva bene». Così, in una nota, il presidente del consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.

«Due anni fa – continua Mancuso – ci lasciava una donna coraggiosa che si è sempre battuta per la Calabria. Ha lavorato al servizio delle Istituzioni fino all’ultimo istante della sua vita. Quel sacrificio è testimonianza indelebile della sua grandezza e che resterà per sempre nella memoria dei calabresi».

E un messaggio di ricordo per Santelli, arriva anche dal governatore Roberto Occhiuto che è subentrato nel ruolo che rivestiva l’esponente di Forza Italia. «Il 15 ottobre di due anni fa – scrive su Twitter Roberto Occhiuto – veniva a mancare Jole Santelli. Una donna forte, la prima alla guida della nostra Regione, coraggiosa, determinata, passionale.

Amava in modo viscerale la Calabria, e stava lavorando con grande entusiasmo per il cambiamento. Manca a tutti noi».

La proposta di legge



“Promozione di iniziative in memoria di Jole Santelli”, la prima presidente donna della Regione Calabria, scomparsa prematuramente il 15 ottobre 2020 dopo nemmeno 10 mesi di guida della Giunta calabrese. È questo l’oggetto di una proposta di legge presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface.

Secondo Straface, «la proposta, dal notevole significato e valore umano, sociale e culturale prima ancora che politico-istituzionale, e fortemente condivisa dal presidente Roberto Occhiuto, mira a diffondere gli ideali che hanno caratterizzato l’intera esistenza del compianto presidente della Regione Calabria Jole Santelli: indimenticabile esempio di donna, di calabrese, di persona profondamente attenta alle politiche sociali e dell’inclusione». «Tale iniziativa legislativa difatti – aggiunge il consigliere regionale di Forza Italia – nasce nel solco delle riflessioni formulate dal presidente Occhiuto, fin dal suo insediamento alla guida della Regione Calabria, sulla figura e l’opera del presidente Santelli quale faro ed esempio, soprattutto per le nuove generazioni, e bussola del comune agire. Non è caso che è stato lo stesso presidente Occhiuto ad evidenziare, in ogni occasione pubblica, come il presidente Santelli abbia lasciato una traccia indelebile perché – sostiene Straface – ha comunicato un’altra idea di Calabria, una regione differente rispetto a quella che era percepita dalla comunità nazionale».

Con la proposta di legge – si legge nella relazione allegata – «si intende sostenere finanziariamente le iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale che saranno realizzate dall’Associazione che porta il nome del compianto presidente e che è stata costituita anche con la partecipazione dei suoi familiari, l’Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli Aps), con sede a Malito (Cosenza)». La proposta di legge della Straface, già assegnata alla terza commissione del Consiglio regionale per l’esame di merito e alla seconda commissione per il parere finanziario, prevede la concessione di un finanziamento annuo nella misura massima di 100.000 euro in favore dell’Associazione, sulla base di un programma annuale di attività, stabilendo il relativo stanziamento per il triennio 2022-2024.