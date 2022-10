Loizzo: «Da Letta parole irresponsabili, spaventa mercati e punta ad alzare lo spread»

Il commento

ROMA «Le parole pronunciate oggi da Letta a Berlino da ex Presidente del consiglio, sono irresponsabili e servono solo a spaventare i mercati, ad alzare lo spread e a tentare di impoverire gli italiani». Lo afferma l’on Simona Loizzo, deputato della Lega.

«Dare un’immagine distorta del proprio Paese all’estero è una cosa gravissima che dimostra assoluta mancanza di senso dello Stato. Letta dovrebbe capire che un ex Premier che va a dire queste cose in Germania ha il solo effetto di impoverire gli italiani, alla vigilia di un inverno durissimo che meriterebbe, anche per chi sta all’opposizione, contegno. L’unica cosa che può fare oggi Letta – conclude Loizzo – è chiedere scusa»