“Abbracciami amore”, ecco il nuovo singolo degli Zingari Felici

A qualche mese dal loro primo brano “Sete di sale”, il duo calabrese Zingari Felici, composto da Emanuele Grispino e Celeste Iiritano, torna sulla scena musicale con un nuovo inedito “Abbracciami Amore”, in uscita il 16 ottobre.

«Un vero e proprio inno all’amore – come lo definisce l’autore del testo Emanuele Grispino – che custodisce emozioni capaci di restare integre nel tempo, nonostante i turbamenti provocati dai vari alti e bassi che segnano la vita.

«Protagonista del videoclip è appunto l’abbraccio, la manifestazione più intima dell’affetto, che per un periodo della nostra vita ci era stato negato. Un brano che, per questo, vuole essere anche un monito a riappropriarci della nostra libertà espressiva e personale» come emerge dal coinvolgente ritornello della canzone:

Abbracciami Amore

se mi stringi non serviranno più a niente 2000 parole,

Regalami solo un sorriso e ti giuro che potrei volare,

Nel cielo più immenso ritrovo l’essenza la voglia di osare,

Sapore intrigante di un bacio frizzante per ricominciare, l’orgoglio costante svanisce all’istante torno a respirare, sei tu il controsenso l’amore più immenso sei sete di sale.



Emanuele e Celeste, che hanno dato vita agli Zingari Felici, sono due cuori vaganti e amanti della musica a 360 gradi. Artisti poliedrici e dal vasto repertorio, legati da una grande complicità anche nella vita, nelle loro canzoni e con le loro emozionanti esibizioni amano trasmettere freschezza e armonia.

Creare musica insieme è il punto vincente della coppia, dalle cui note trasudano leggerezza, spontaneità e un infinito amore per la musica.