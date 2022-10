Tariffe del gas, Ue: «Valutiamo strumenti temporanei»

La soluzione

BRUXELLES Per contenere l’aumento del prezzo del gas, Bruxelles chiede di «esplorare un corridoio dinamico temporaneo» delle tariffe, «per limitarle fino a quando non sarà stabilito il benchmark» che rifletta in modo più accurato le condizioni del mercato. È quanto si legge nella bozza di conclusioni del Consiglio europeo in programma il 20 e 21 ottobre.

«La priorità immediata – scrivono – è proteggere le famiglie e le imprese, in particolare i soggetti più vulnerabili delle nostre società, preservando la competitività globale dell’Unione e mantenendo la parità di condizioni e l’integrità del mercato unico. Tutti gli strumenti pertinenti a livello nazionale e dell’Ue dovrebbero essere mobilitati per aumentare la resilienza delle nostre economie».