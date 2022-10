resistenza e cultura

LAMEZIA TERME Quella del TIP Teatro, a Lamezia Terme, è forse uno degli esempi migliori di una resistenza culturale portata avanti con fatica, dedizione, ma anche tanto coraggio. Un viaggio partito poco meno di 6 anni fa, quasi in punta di piedi, portando però scompiglio, scompaginando il panorama lametino. Già perché il sogno TIP teatro, diventato poi progetto concreto, è ormai una certezza a Lamezia, sorto proprio nel cuore della città e a due passi dalla chiassosa movida. Uno spazio intimo e illuminante nel buio di un panorama culturale, lametino ma più in generale calabrese, troppo spesso autoreferenziale e poco considerato dalle istituzioni e dal mondo della politica che, anziché semplificare, troppo spesso complica i piani.

La figura chiave del TIP Teatro lametino è il direttore artistico Dario Natale, attore dalla lunga esperienza maturata sul campo. È attorno a lui e a chi lo accompagna quotidianamente che l’esperienza del TIP a Lamezia Terme ha preso forma nel tempo, trasformandosi negli anni forte anche di basi solide e ormai molto ben radicate nel territorio lametino. Dalla sala “Beck to Beck” che conta fino a 90 posti, al “Canyon Inverso”, sala che ospita mostre e rappresentazioni artistiche fino alla “Biblioteca galleggiante dello spettacolo”, una incredibile raccolta di oltre 5.000 titoli tra cinema, teatro, musica e danza, oltre ad elementi di coniugazione tra le arti, la letteratura e il territorio come poesia ed antropologia. Insomma, come sottolinea Dario Natale ai microfoni del Corriere della Calabria, una zattera ideale «a cui aggrapparsi in caso di inondazioni e disastri culturali».







«Come quelli che – spiega Dario Natale – avvengono puntualmente nelle nostre zone, con i teatri che aprono e chiudono, con le rassegne che si lanciano e poi si tirano indietro, con l’Ente comune che rallenta rispetto a quelle che sarebbero le esigenze del territorio. Noi andiamo avanti imperterriti, anche perché quest’anno ad esempio non abbiamo ricevuto neanche una lira di contributi pubblici e, ciò nonostante, come abbiamo sempre fatto in passato, andiamo avanti».

Dario Natale – Direttore artistico TIP Teatro

Il TIP Teatro, dunque, apre il proprio cuore ad una nuova stagione seguendo l’esempio degli ultimi anni, forte dell’amore di un pubblico ormai affezionato, di spazi vivibili, rassegne e ospiti d’eccezione. Ma anche del progetto “Kalt 9”, il cantiere Laboratorio Teatro a cura di “ScenariVisibili”, giunto al nono anno. E poi, immancabile, la nuova rassegna Ricrii. E quando chiediamo a Dario Natale cosa bisogna aspettarsi dalla nuova stagione, non ha dubbi: «C’è da aspettarsi la diciannovesima edizione di questa rassegna di teatro contemporaneo che da 5 anni si svolge al TIP Teatro in maniera assolutamente fluida, indipendente. Quest’anno poi è una bella edizione perché siamo riusciti a raccogliere anche il frutto del lavoro delle passate edizioni, siamo entrati in questa rete, in questo circuito di teatri indipendenti nazionali e siamo molto contenti di questi». «Iniziamo dalla fine di ottobre con uno spettacolo su Marie Curie per proseguire poi la ripresa della formazione con Kalt, questo cantiere di laboratorio teatrale che quest’anno si apre anche alla danza movimento e che è giunto anche questa alla nona edizione». «Ci saranno poi tante altre novità con quelle che chiamo io “solite programmazioni” tra Natale e Capodanno, in quei periodi utili ai nostri universitari di ritorno per venire qui a vedere delle cose belle». (redazione@corrierecal.it)

