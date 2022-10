Gas, accordo al vertice Ue su price cap e acquisti comuni

la crisi energetica

L’accordo in Europa arriva dopo estenuanti trattative, lunghe più di 12 ore. La Commissione europea converge sul fatto che il mercato dell’energia avrà una forma diversa: vengono previsti acquisti comuni del gas, price cap e, forse, un nuovo Sure. Previsti 40 miliardi per le piccole, medie e grandi imprese. Ma tutto a dosi omeopatiche, in modo che i ventisette possano dire di aver avuto ciò che volevano e che l’unità dell’Unione europea è salva. La Commissione riceve formalmente il mandato di costruire una piattaforma aggregata per negoziare gli acquisti di gas – partecipare alla quale è lasciato alle volontà dei singoli Paesi, ma obbligatoriamente per il 15% del volume totale degli stoccaggi in Europa. La Commissione europea potrà finalmente adottare “decisioni concrete” sul price cap al Ttf di Amsterdam, ma a condizione che sia temporaneo, di ultima istanza e che non metta a rischio le forniture. I leader hanno dato mandato alla Commissione e ai ministri dell’Energia anche di fare “un’analisi dei costi e benefici sulla misura” che, per compensare il differenziale tra prezzo amministrato e prezzo di mercato, comporterebbe un peso eccessivo sui conti pubblici di diversi Paesi membri. È, in sostanza, questo modello iberico – sostenuto dalla Francia ma non dalla Germania – che potrebbe aprire la strada ad un nuovo Sure sull’energia. Tra le misure, infatti, figura “la mobilitazione di rilevanti strumenti a livello nazionale e Ue” con l’obiettivo di “preservare la competitività globale dell’Europa per mantenere il level playing field e l’integrità del mercato unico”. Secondo il governo italiano, tutto questo dimostra che le proposte italiane sono state accolte. Mario Draghi, lasciando Bruxelles, sottolinea: “E’ andata bene”. L’accordo, infatti, mette nero su bianco “l’urgenza delle decisioni concrete” da prendere sul gas con una serie di misure che includono la piattaforma di acquisti comuni e un nuovo benchmark complementare al Ttf. La lettura dell’accordo è totalmente diversa se fatta attraverso le parole del premier olandese Mark Rutte o quelle del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che hanno lasciato il vertice commentano che non ci sarà bisogno di nuovo debito comune, perché i soldi in cassa bastano e avanzano e che insomma si vedrà più avanti. Nel mezzo si è messo Emmanuel Macron secondo il quale le opzioni di Bruxelles sono due: uno Sure 2 oppure utilizzare i prestiti ancora disponibili (circa 200 miliardi) oggi nel quadro del RePowerEu, “dando un po’ di flessibilità”. Per il 18 novembre è previsto invece un altro Consiglio Energia straordinario. La tabella di marcia l’ha descritta il presidente francese, Emmanuel Macron: “Abbiamo chiesto alla Commissione di agire in maniera molto urgente nelle prossime settimane. La prossima settimana si terrà un Consiglio Energia che ci permetterà di progredire e ci sarà il lavoro della Commissione che ora ha ricevuto un sostegno su tutte le proposte che ha fatto. Le prossime due-tre settimane permetteranno alla Commissione di produrre chiaramente questo meccanismo. A fine ottobre inizio novembre potremmo averlo all’opera”. Molti Paesi hanno chiesto maggiore impegno da parte dell’Unione europea, anche per evitare la frammentazione del mercato unico e dare aiuto a imprese e famiglie in modo pan-europeo. La Commissione per ora mette sul tavolo i 40 miliardi di euro rimasti inutilizzati dal bilancio 2014-2020, un quinto di quanto stanziato dalla sola Germania, è quasi certo che non basteranno e allora si vedrà se il nuovo debito comune potrà venire alla luce.