«La solidarietà non può essere un crimine». Cittadinanza onoraria a Lucano

L’iniziativa

MARSIGLIA Il comune di Marsiglia, guidato dal sindaco socialista, Benoit Payan, intende attribuire la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano il 5 novembre prossimo. Proprio quel giorno, arriverà infatti nel grande porto francese affacciato sul Mediterraneo la cosiddetta “Carovane Solidaire” in sostegno all’ex sindaco di Riace. Nata il 17 novembre scorso, con l’organizzazione a Parigi di un primo grande comizio per Mimmo Lucano, la cosiddetta ‘carovana solidale’ passerà domani per Riace, nel giorno della riapertura del processo, per poi continuare il suo viaggio tra Italia e Francia, con tappe a Palermo, Napoli, Roma, Torino, La Roya e Marsiglia, appunto, il 5 novembre. Quel giorno, nel seconda città di Francia sono attesi, tra gli altri, eurodeputati come Damien Carême e Pietro Bartolo, ma anche artisti, avvocati, associazioni in difesa dei rifugiati.

La “Caravane”, si legge in una nota diffusa dal Collectif en Soutien à Mimmo Lucano, si vuole come «un appello unito all’Europa: la solidarietà non può essere un crimine, il Mediterraneo non può divenire un simbolo di morte, l’accoglienza è una ricchezza e territori come Palermo, Riace, Crotone, La Roya, Briançon hanno mostrato l’esempio».

In Francia, la causa di Lucano gode del sostegno di cittadini e associazioni. L’ex sindaco di Riace è già stato fatto cittadino onorario di diversi comuni d’Oltralpe e lo scorso settembre è intervenuto dinanzi a 25.000 persone riunite alla Fête de l’Humanité, equivalente transalpino della Festa dell’Unità.