Profiti rassicura: «I premi Covid saranno erogati per intero»

sanità

CATANZARO «Sui cosiddetti premi Covid, la Regione Calabria onora l’accordo che è stato sottoscritto con i sindacati». Lo afferma Giuseppe Profiti, commissario straordinario di Azienda Zero. ««Medici, infermieri e operatori sanitari – spiega Profiti – vedranno riconosciuti per intero le cifre che devono percepire per il prezioso e indispensabile contributo dato durante i mesi più caldi della pandemia. Gli importi pattuiti, quindi, verranno considerati al lordo delle sole imposte e dei contributi previdenziali a loro carico. Il datore di lavoro – e dunque le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere – si farà carico degli oneri riflessi in modo che i lavoratori calabresi possano percepire quanto spettante senza farsi carico di trattenute non dovute, al pari – conclude il commissario di Azienda Zero – dei loro colleghi di tutte le altre Regioni».