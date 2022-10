Dal Senato fiducia al governo Meloni: 115 sì e 79 no

il via libera

ROMA Dal Senato è arrivata la fiducia al neonato governo targato Giorgia Meloni. Il Senato ha approvato la mozione con 115 sì, 79 no, 5 astenuti. «Anche il Senato della Repubblica ha votato la fiducia al governo. Ci siamo presentati in campagna elettorale con un programma chiaro e dettagliato. Ora manterremo quegli impegni, perché il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l’essenza stessa della democrazia. Subito al lavoro per dare risposte alle urgenze dell’Italia e degli italiani». Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Applausi, poi, all’uscita del Senato. Dopo aver ottenuto la fiducia del Senato, la presidente del Consiglio è stata salutata calorosamente da un gruppo di cittadini assiepati in corso Rinascimento, davanti al portone di Palazzo Madama. “Grazie presidente”, ha gridato qualcuno.