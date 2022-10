Catanzaro, Striscia la notizia: «Brumotti si batte per liberare le piazze di spaccio delle nostre città»

la precisazione

LAMEZIA TERME Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dall’ufficio stampa di “Striscia la notizia” sulla rubrica “Sette giorni di calabresi pensieri” curata dal nostro Paride Leporace:



Alcune precisazioni in merito all’articolo dal titolo “Le guerre tra poveri a Pistoia, Bronx del Sud che ha perso la pietas” in cui Paride Leporace scrive che Vittorio Brumotti “mostra lo spaccio e la criminalità di quartiere con il solo intento di farsi minacciare per far crescere l’audience”. Intanto, gli ascolti della trasmissione nelle puntate in cui va in onda Brumotti sono identici a quelli in cui non ci sono le inchieste dell’inviato biker. Un dato che ogni giornalista può facilmente verificare. Brumotti – che da anni si batte per liberare le piazze di spaccio delle nostre città – con i suoi servizi rischia molto in prima persona per dare voce proprio a quei cittadini che non vengono ascoltati altrove e che, esasperati dalla situazione di degrado, si rivolgono al Tg satirico. E lui, nonostante gli insulti e le botte, è sempre riuscito – anche se per una sola giornata – a interrompere lo spaccio di droga. Che si dica che faccia solo spettacolo per gli ascolti è un espediente utilizzato spesso per sminuire Brumotti da parte – ma non è certo il caso di Leporace – degli amici e simpatizzanti degli spacciatori, che vogliono continuare in tutta tranquillità a fare i loro traffici senza rompiscatole attorno. (Ufficio stampa “Striscia la notizia”)

***

Prendo atto delle precisazioni del Tg satirico che sa mettere in burla il dramma delle periferie. Chi tenta di ripulire le piazze di spaccio sono investigatori e magistrati che con lavoro di intelligence cercano di disarticolare l’organizzazione mafiosa. Ci riescono spesso. Chi va in giro in bicicletta provocando reazioni violente dei pusher locali – a mio modesto parere – cerca solo spettacolo, che rafforza una narrazione per intrattenere.

Sono di vecchia scuola. Preferisco ancora Joe Marrazzo che andava nelle periferie della mafia, non per farsi menare, ma per far comprendere e formare un’opinione. Idealismi di un giornalismo purtroppo non più egemone. Sono conservatore. Osservo che il racconto della tragedia si è trasformato in farsa. Buona audience lo stesso con o senza Brumotti. Io non striscio facilmente. Preferisco far capire la notizia. (Paride Leporace)