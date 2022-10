In auto con droga, in manette pusher catanzarese

I controlli

CATANZARO Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa gli agenti della Squadra Volante di Catanzaro hanno arrestato un 52enne del luogo.

In particolare gli agenti, durante un normale controllo su strada, hanno fermato l’uomo a bordo di auto ed hanno proceduto alla perquisizione personale e dalla vettura. All’interno dei veicolo gli agenti hanno scoperto circa 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, abilmente occultata in due confezioni di silicone all’interno di uno zaino con materiale di ferramenta.

A seguito della perquisizione nell’abitazione dell’uomo gli agenti hanno rinvenuto un involucro contente circa 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un rotolo per confezionamento ed un taglierino ancora intriso della medesima sostanza.

Il tutto è stato posto in sequestro e la natura dello stupefacente è stata confermata dalle analisi di laboratorio eseguite da personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Mentre l’uomo è stato tratto in arresto e su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro, il 52enne è stato sottoposto ai domiciliari.

Nell’udienza con rito per direttissima, appena svoltasi, il Giudice, previo patteggiamento delle parti, ha disposto la pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione e il pagamento di una sanzione di 2.000 euro, con sospensione della pena.