Sport e spettacolo alla Valle dei Mulini: a Catanzaro l’equitazione incontra l’arte e la musica

il Concorso regionale

CATANZARO La nobiltà del salto ostacoli incontra il sogno di Piazza di Siena. Dal 15 al 17 maggio, il Centro Ippico Valle dei Mulini – Scuderia Cricelli di Catanzaro torna ad essere scenario di grandi appuntamenti con il Concorso regionale di Salto Ostacoli A1*. Non si tratta di una semplice competizione, ma un palcoscenico decisivo per le selezioni della Coppa del Presidente, l’appuntamento più ambito dai giovani atleti che aspirano a calcare l’erba sacra di Roma.

Sotto lo sguardo attento dei tecnici federali, i migliori binomi del territorio si sfidano in una prova di coraggio, tecnica e assoluto affiatamento. Ogni percorso, ogni ostacolo superato e ogni frazione di secondo diventano tasselli fondamentali per comporre la squadra che rappresenterà la regione nella Capitale. La tensione agonistica si percepisce nell’aria: i cavalieri più esperti e le giovani promesse si misurano su tracciati di crescente difficoltà, consapevoli che la continuità delle prestazioni sarà la chiave per staccare il biglietto verso l’eccellenza nazionale.

Tuttavia, l’anima della Scuderia Cricelli non si esaurisce tra i rettangoli di gara. La serata di venerdì 15 maggio segna il ritorno di “Horsin’ Around”, il format che fonde lo spirito equestre con l’avanguardia culturale. A partire dalle 19:00, l’atmosfera post-gara si scioglie in un aperitivo immerso nel verde, dove i dj set di Cesare Aiello e Giuseppe Mancuso accompagnano il pubblico verso la notte. Le installazioni artistiche di Matteo Gregoraci e Isabella Marino, curate da Mulinilab, aggiungono una dimensione visiva ricercata, trasformando la natura circostante in una galleria d’arte a cielo aperto.

Il weekend prosegue sabato 16 maggio con un evento dal sapore inedito e sofisticato: l’approdo di “Miranda” al Valle dei Mulini. Lo spazio si reinventa per accogliere una serata dedicata alla musica italiana “coraggiosa” con il dj set di Dorotea, anima del progetto Italia Serie Oro. È un viaggio sonoro che spazia dal pop d’autore alle colonne sonore di nicchia, fino all’italo-disco più ricercato. La condivisione diventa il tema portante della serata, arricchita dalle attività creative di Miranda, dal vintage market firmato Ellysnjvintage e dalla prosecuzione delle mostre d’arte contemporanea. È un invito a riscoprire il territorio attraverso la bellezza e il ritmo, unendo la grinta del concorso ippico al fascino di un’esperienza multisensoriale che proietta Catanzaro al centro della scena culturale e sportiva regionale.

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