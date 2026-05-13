Uil Fp Calabria, Walter Bloise eletto segretario generale al primo congresso regionale

la nomina

CAROLEI Si è tenuto ieri a Carolei, in provincia di Cosenza, il primo Congresso regionale della Uil Fp Calabria, che segna la nascita ufficiale della nuova categoria sindacale nata dalla fusione tra Uil Fpl e Uil Pa. Al termine dei lavori congressuali Walter Bloise è stato eletto all’unanimità segretario generale. Al centro del congresso temi quali precarietà e sicurezza, modello contrattuale e terzo settore, fisco e riforma della rappresentanza, welfare state e risorse, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, rinnovi contrattuali, assunzioni straordinarie, riorganizzazione della sanità pubblica e diritto alla cura per i cittadini. Bloise ha delineato il perimetro di azione della nuova categoria – presente nei comparti delle funzioni locali e centrali, nella sanità, nei Vigili del fuoco, nella Polizia penitenziaria e nell’Anas, – e ha fissato le priorità per il territorio calabrese, mettendo la persona al centro di ogni processo di innovazione del pubblico impiego. «La Calabria sconta un problema drammatico di spopolamento e fuga di cervelli. I giovani tra i 25 e i 34 anni lasciano la regione dopo la laurea, portando altrove competenze che il territorio ha contribuito a formare. Per invertire questa rotta è necessaria una stagione straordinaria di assunzioni nel pubblico impiego, superando i vincoli del patto di stabilità e le restrizioni che paralizzano i Comuni in dissesto o pre-dissesto, impedendo loro di potenziare i servizi ai cittadini», ha dichiarato Bloise.

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