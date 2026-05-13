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Territori colpiti dal maltempo, le istruzioni dell’Inps sull’ammortizzatore unico

Il provvedimento riguarda la Calabria, la Sardegna e la Sicilia

Pubblicato il: 13/05/2026 – 13:55
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Territori colpiti dal maltempo, le istruzioni dell’Inps sull’ammortizzatore unico

ROMA L’Inps dà istruzioni sull’ammortizzatore unico, la misura prevista per la tutela dei lavoratori nei territori colpiti dagli eventi alluvionali a gennaio. Lo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di prestazione di integrazione salariale “unica”, è a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali. L’importo mensile lordo massimo in linea con la cassa integrazione è pari a 1.423,69 euro lordi mentre il limite di spesa previsto per i lavoratori dipendenti e agricoli è di 37,6 milioni. I destinatari dell’ammortizzatore sono i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa, poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sedi operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni alluvionati. Sono destinatari della misura anche i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati e che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro.

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