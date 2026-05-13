Territori colpiti dal maltempo, le istruzioni dell’Inps sull’ammortizzatore unico

la misura

ROMA L’Inps dà istruzioni sull’ammortizzatore unico, la misura prevista per la tutela dei lavoratori nei territori colpiti dagli eventi alluvionali a gennaio. Lo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di prestazione di integrazione salariale “unica”, è a tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dei medesimi eventi alluvionali. L’importo mensile lordo massimo in linea con la cassa integrazione è pari a 1.423,69 euro lordi mentre il limite di spesa previsto per i lavoratori dipendenti e agricoli è di 37,6 milioni. I destinatari dell’ammortizzatore sono i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa, poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sedi operative o produttive ubicate in uno dei territori dei comuni alluvionati. Sono destinatari della misura anche i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedono o sono domiciliati in uno dei territori dei comuni alluvionati e che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro.

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