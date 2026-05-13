Cosenza, Guarascio a Milano: l’incontro per la possibile cessione del club

la trattativa

COSENZA Sono giornate di forte attesa in casa Cosenza Calcio, dove l’eliminazione dai playoff ha riacceso un clima di incertezza che va ben oltre il campo. La piazza, infatti, guarda ora con crescente attenzione al futuro societario, mentre restano aperti diversi nodi cruciali legati alla prossima stagione.

Il primo punto riguarda l’iscrizione al campionato di Serie C e, soprattutto, la questione del nulla osta per l’utilizzo dello stadio Marulla, passaggio indispensabile per garantire la regolare attività sportiva del club. Aspetti burocratici e gestionali che si intrecciano inevitabilmente con il tema più caldo: la possibile cessione della società.

In città, infatti, si moltiplicano le indiscrezioni su un cambio di proprietà sempre più atteso dalla tifoseria. Un’ipotesi che da settimane alimenta confronti e aspettative, in un contesto in cui la richiesta di discontinuità gestionale arriva con forza dalla piazza.

In questo scenario si inserisce anche un movimento significativo sul piano dirigenziale. Nelle ultime ore il presidente onorario del club Eugenio Guarascio è volato a Milano, dove ha incontrato l’amministratore delegato del Salumificio San Vincenzo, Vincenzo Rota, interessato a valutare una possibile acquisizione del club.

Secondo quanto trapela, l’incontro avrebbe avuto un carattere esplorativo ma concreto. Al suo rientro, Guarascio, si sarebbe mostrato fiducioso circa l’evoluzione della trattativa, lasciando intravedere possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Resta comunque un quadro ancora aperto. Sullo sfondo, infatti, non mancano altre interlocuzioni e piste alternative. La città resta in attesa di segnali concreti. (redazione@corrierecal.it)

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