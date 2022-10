Tripodi al posto di Mangialavori, la lista dei sottosegretari di Forza Italia

il nuovo governo

ROMA Sembrano sciolti gli ultimi nodi in casa Forza Italia sui sottosegretari. Raccontano che lo stallo si sarebbe sbloccato in nottata e che la lista degli azzurri sia stata consegnata a Fratelli d’Italia: Silvio Berlusconi avrebbe spuntato 8 caselle, compresi due viceministri (Francesco Paolo Sisto favorito per la Giustizia e Valentino Valentini, forse al nuovo Mise). Rimasto fuori Giuseppe Mangialavori, nonostante la strenua difesa del partito, il caso Calabria sembra sia stato risolto con l’indicazione di una donna al suo posto. Dentro, in quota rosa, ci sarebbe anche la parlamentare siciliana Matilde Siracusano, compagna del governatore Roberto Occhiuto. Inizialmente il nome della sostituta di Mangialavori è stato coperto, poi fonti azzurre hanno spiegato all’AdnKronos che la scelta potrebbe ricadere su Maria Tripodi, ex deputata e seconda (non eletta) nel listino plurinominale al Senato dietro Mario Occhiuto. Dentro anche un’altra donna, l’attuale coordinatrice regionale di Fi in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino. Fuori della partita è Ugo Cappellacci, che con un post su facebook ha spiegato le ragioni del passo indietro. Secondo gli ultimi boatos, sarebbero in forte discesa le quotazioni di Paolo Barelli: il fedelissimo di Antonio Tajani era in corsa per il ruolo di viceministro al Viminale ma allo stato potrebbe restare fuori dalla squadra di governo.