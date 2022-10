Occhiuto e Forza Italia in difesa di Mangialavori: «Sia sottosegretario. Un posto al governo è minimo sindacale»

La posizione

CATANZARO «Non permetteremo che la macchina del fango, messa ancora una volta in moto a orologeria, nei giorni caldi delle decisioni legate alle ultime caselle dell’esecutivo, possa sporcare l’immagine della nostra Regione e la carriera politica senza macchia di Giuseppe Mangialavori, persona dalla specchiata onestà». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria che aggiunge: «Tutto ciò è inconcepibile, non è da Paese civile».

«La ‘ndrangheta fa schifo, l’ho detto più volte e lo ripeto con convinzione – sottolinea il governatore – e il nostro coordinatore regionale non c’entra nulla con il malaffare e con la ‘ndrangheta. Forza Italia, alle elezioni politiche del 25 settembre, ha conseguito in Calabria un risultato straordinario: il 16%, esattamente il doppio rispetto al dato nazionale. Questa percentuale è stata raggiunta grazie all’impegno dei simpatizzanti, dei militanti, e di una classe dirigente regionale di grande valore».

«Ci aspettiamo, dunque, che questo dato – conclude Occhiuto – venga valorizzato dal nostro partito e che venga riconosciuto il lavoro del nostro coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori, che merita di entrare nel governo guidato da Giorgia Meloni. Avere un sottosegretario per Forza Italia Calabria è il minimo sindacale».

Gli assessori regionali: «Mangialavori persona perbene, merita governo»

«Nella giornata di domani molto probabilmente il Consiglio dei ministri procederà con le nomine dei sottosegretari del governo Meloni». Lo affermano in una nota congiunta gli assessori di Forza Italia della Giunta della Regione Calabria, Gianluca Gallo, Giusi Princi e Rosario Varì che così fanno eco alle parole del governatore.

«Articoli diffamatori usciti negli ultimi giorni, su organi di informazione faziosi e di parte – sostengono – hanno tentato di sporcare l’immagine di Giuseppe Mangialavori, una persona perbene, con un’indiscussa correttezza morale, che qualcuno vorrebbe sulla graticola per folli fake news. Una cosa incivile».

«Forza Italia Calabria – concludono -si aspetta di essere adeguatamente rappresentata all’interno della squadra di governo, una nostra esclusione sarebbe grave e incomprensibile. Tutti facciamo il tifo per Giuseppe Mangialavori, il nostro coordinatore regionale, che merita, per l’impegno e per il grande lavoro fatto, di far parte dell’esecutivo».

L’appello dei consiglieri azzurri

«Che nessuno si permetta di mettere in dubbio l’onestà e la correttezza di Giuseppe Mangialavori, una persona che non ha mai avuto a che fare con ambienti poco limpidi e che non merita di essere macchiato da schizzi di fango mediatico». Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri regionali calabresi di Forza Italia e di Forza Azzurri, Giovanni Arruzzolo, Michele Comito, Valeria Fedele, Katya Gentile, Giuseppe Mattiani, Pasqualina Straface, Giacomo Pietro Crinò e Pierluigi Caputo.

«Alle elezioni politiche del 25 settembre – sottolineano – il centrodestra ha conseguito in Calabria un grande risultato, e Forza Italia ha fatto da traino alla coalizione con un lusinghiero 16%. È strano che tra i ministri del governo Meloni non ci sia alcun esponente calabrese, e ci aspettiamo che questa amnesia venga sanata dalle nomine dei sottosegretari. Forza Italia Calabria merita almeno un posto nel sottogoverno, ed è naturale che il ruolo vada a Giuseppe Mangialavori, il nostro coordinatore regionale».

«Gli elettori, dopo averci sostenuto con passione – concludono – si aspettano risposte, e serve un politico legato al territorio, di grande esperienza, e con le giuste competenze.

Niente scherzi».

Cannizzaro: «Contro Mangialavori manganello mediatico»

«Certa informazione, raccontando falsità e proponendo assurde e fantasiose ricostruzioni, pensa di poter colpire con un vero e proprio manganello mediatico l’avversario politico di turno». Lo afferma in una nota Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia che aggiunge: «Esprimo solidarietà all’onorevole Giuseppe Mangialavori, persona di qualità, onestà, e che nulla ha a che vedere con la criminalità organizzata».

«Ci auguriamo che un articolo indecente come quello apparso l’altro giorno su “Repubblica.it” – sottolinea – non possa mettere in dubbio il suo ingresso nel governo Meloni, il giusto riconoscimento per il lavoro fatto negli ultimi anni e negli ultimi mesi alla guida di Forza Italia in Calabria».

«Il nostro partito tenga la barra dritta – conclude Cannizzaro – nel pretendere che la nostra Regione sia rappresentata all’interno dell’esecutivo e che uno dei suoi migliori dirigenti venga messo nelle condizioni di lavorare al meglio per la sua gente e per la sua terra».

Arruzzolo: «Mangialavori al governo fondamentale per rilancio del Sud»

«Giuseppe Mangialavori rappresenta una risorsa di cui il governo nazionale non può fare a meno. La sua storia politica lineare e trasparente, fatta di impegno nelle istituzioni, di correttezza, e di assoluto servizio al partito di Forza Italia sono un patrimonio di esperienza e valori a cui non si può rinunciare». Lo afferma in una nota Giovanni Arruzzolo, deputato di Forza Italia che denuncia: «Il fango schizzato nelle ultime ore non ci impressiona, anzi rafforza la convinzione che il suo ingresso nella squadra che affiancherà il presidente Meloni sia un passo fondamentale per dare sostanza alle politiche per il rilancio del Sud, che finalmente diventano prioritarie nel programma dell’esecutivo nazionale».

«La sua nomina – sottolinea – acquista un valore e un significato maggiori per la Calabria, Regione nella quale non solo Forza Italia ha conquistato alle elezioni il migliore risultato azzurro in Italia, ma soprattutto grazie al presidente Roberto Occhiuto ha avviato una faticosa opera di rilancio, di emancipazione da odiosi stereotipi e di complessivo rinnovamento».

«Questo positivo cammino – conclude Arruzzolo – ora merita un ulteriore passo in avanti, attraverso la nomina di Giuseppe Mangialavori in una postazione di governo».