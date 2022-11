Gallo: «Impegno della Regione per garantire l’irrigazione nel Crotonese»

l’emergenza

CROTONE «Giornate frenetiche. Oggi riunione in Prefettura a Crotone per discutere dell’emergenza idrica». Così, su Facebook, l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo che ringrazia in un post «il prefetto Carolina Ippolito ed il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, per l’impegno e il senso responsabilità che stanno dimostrando».

«La Regione – spiega Gallo –, come preannunciato, farà la sua parte fino in fondo: per i prossimi tre giorni, d’intesa con i sindaci del territorio e i rappresentanti degli agricoltori, sarà garantita la piena e massima irrigazione delle colture stagionali, in particolare del finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto, in maniera tale da evitare sofferenze alle piante messe da poco a dimora. Inoltre, completate le pratiche burocratiche, è stata formalizzata al Governo richiesta di declaratoria dello stato di calamità per siccità in tutta la Calabria. Nei prossimi giorni programmeremo altri incontri per fare il punto della situazione e valutare, di volta in volta, le iniziative urgenti da assumere eventualmente per fronteggiare l’emergenza».

Gallo annuncia poi che «in stretto e costante contatto con le organizzazioni sindacali», continua a seguire «la vicenda che riguarda i lavoratori del Consorzio di Bonifica dello Ionio cosentino, da mesi senza stipendio: sono stato con loro qualche giorno fa, probabilmente tornerò quanto prima. Il lavoro per dare risposte immediate prosegue, con le prime risposte concrete tradotte in provvedimenti ufficiali».