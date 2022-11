La Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo arriva in Calabria

la visita

LAMEZIA TERME Ad accogliere la delegazione della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento giunta in Calabria quest’oggi a Lamezia Terme, era presente anche l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, insieme ai dirigenti di FdC, la società di trasporto regionale che si è occupata di curare alcuni servizi di accoglienza, come la selezione di hostess bilingue oltre l’assistenza negli spostamenti degli ospiti della commissione europea. La delegazione del parlamento europeo, – si legge in una nota – guidata dal presidente della Commissione REGI Younous Omarjee, si fermerà in Calabria dal 2 al 4 novembre per fare il punto sui progetti infrastrutturali finanziati dai fondi di coesione ed incontrerà il ministro per gli Affari europei, la Politica di coesione e il Piano di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto, si confronterà con le autorità regionali, tra cui il presidente Roberto Occhiuto, e visiterà differenti progetti infrastrutturali e iniziative locali finanziate, anche, con i fondi di coesione. In particolare, gli eurodeputati si recheranno al Porto di Gioia Tauro e visiteranno la sede regionale della protezione civile, dove verranno illustrati i piani di emergenza locali e la mappa sismica di tutta l’Italia. Un’occasione – si conclude la nota – per far conoscere anche le bellezze della nostra regione che, seppure nei pochi giorni di permanenza, i delegati del parlamento potranno apprezzare durante i loro trasferimenti sul territorio regionale.