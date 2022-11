Elicottero precipita nel Foggiano, morte sette persone

Allarme

FOGGIA È stato ritrovato tra San Severo ed Apricena l’elicottero disperso da questa mattina. Lo ha reso noto il vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale.

L’elicottero, un A109, con a bordo 5 passeggeri e due membri di equipaggio, della compagnia aerea Alidaunia, aveva interrotto il contatto radio nella zona di Apricena, nel Foggiano. Il velivolo era in servizio nella tratta Foggia/Vieste/Isole Tremiti. Alle operazioni di ricerca hanno preso parte i vigili del fuoco con squadre a terra ed un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara. In azione anche un altro elicottero dell’aviazione militare italiana.

Il servizio offerto dalla compagnia



Alidaunia effettua un servizio di linea con elicottero con corse giornaliere tra Foggia – Isole Tremiti e viceversa. Il servizio ha come scopo principale quello di garantire il collegamento tra i residenti delle isole e la terraferma anche quando, a causa di condizioni meteo avverse, i traghetti non possono assicurare il rifornimento di viveri e farmaci.

Durante il periodo estivo, inoltre, l’elicottero diventa per i turisti un mezzo per raggiungere in breve tempo l’arcipelago. Il servizio è integrato dall’attività di elisoccorso, anche nell’arco notturno, a favore della popolazione residente sulle Isole.