Maltempo, nubifragio si abbatte sullo Stretto: disagi e allagamenti a Reggio e Villa

REGGIO CALABRIA Un violento nubifragio si è abbattuto oggi su Reggio Calabria e su Villa san Giovanni creando allagamenti e disagi. Particolarmente colpita Villa San Giovanni, soprattutto nella zona degli imbarcaderi: in un messaggio sulla pagina facebook istituzionale l’amministrazione comunale villese comunica che “a seguito di un fenomeno temporalesco violento avvenuto nella mattinata, si stanno effettuando sopralluoghi per valutare possibili danni e disagi in città. La protezione civile, coadiuvata dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco, è a lavoro per ripristinare la viabilità di alcune strade. Seguiranno interventi di pulizia e rimozione di detriti in alcuni tratti particolarmente interessati dalle conseguenze delle piogge”. Disagi e allagamenti segnalati anche a Reggio Città e in quartieri come Ravagnese.